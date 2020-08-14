Старая гвардия покидает УГИБДД Петербурга и Ленобласти. У главного дорожного полицейского региона новый заместитель-москвич

У начальника региональной дорожной полиции генерала Алексея Семёнова появился заместитель-москвич, пришедший из столицы вслед за главой полицейского главка генералом Романом Плугиным. Об этом сообщает 47news.



Как пишет издание, 14 августа подписан приказ о назначении на должность заместителя начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти майора полиции Игоря Никишина. До этого он работал командиром третьего батальона УГИБДД, который отвечает за КАД и ЗСД.



Никишин занял место покинувшего должность замначальника Александра Воронцова. Ещё одного «зама» Семёнова, Максима Орлова, сменил Александр Истомин, который до этого работал начальником 4-го отдела УГИБДД (регистрационно-экзаменационный контроль). Из старой гвардии остались Аркадий Старов и Александр Кузнецов. Подробнее — в материале 47news.

