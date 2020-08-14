Самой богатой среди жен депутатов Госдумы стала супруга коммуниста Александра Некрасова. Она заработала почти 677 млн рублей
Среди супругов депутатов Госдумы по итогам 2019 года больше всех заработала жена члена фракции КПРФ, основателя строительной компании «Лидер Групп» Александра Некрасова. Она принесла в семейную копилку 676,8 млн рублей. Декларации членов нижней палаты парламента были 14 августа опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
В собственности жены народного избранника дюжина земельных участков, предназначенных под сельское хозяйство, общей площадью более 200 тысяч кв. метров. Участки под многоквартирную и жилую застройку, пять квартир, из которых три — в долевой собственности, и 12 нежилых помещений. В автопарке у супруги депутата Land Rover Range Rover, ВАЗ 21099, ВАЗ 210996 и Шевроле NIVA 21.
В свою очередь, Некрасов отчитался о 5,45 млн рублей дохода. В собственности у него квартира площадью 44 кв. м и автоприцеп. В пользовании — депутатское 171-метровое жилье.