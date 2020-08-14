Злостных автохулиганов предложили лишать прав. На идею натолкнул хам на «Лексусе», окативший пешеходов

Штрафы за мелкое хулиганство, совершённое повторно, могут увеличить, а злостных нарушителей, привлекавшихся к ответственности более двух раз, — лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля. В Госдуме готовят соответствующий законопроект.

Как сообщает 14 августа РИА Новости, автор инициативы — зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в Интернете, в том числе в отношении власти. «Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами, — объясняет Вторыгина. — Считаю, что нужно внести изменения в статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно». Если нарушителя привлекали по аналогичным случаям более двух раз, то перечень возможных наказаний должен быть расширен вплоть до лишения права управления транспортным средством (если хулиганство было совершено с его использованием), отмечает депутат.