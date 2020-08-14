Фокус с газоулавливателем. Полиция задержала женщину, которая могла обмануть пожилую петербурженку
Петербургская полиция раскрыла мошенничество с продажей газоулавливателя. Подробности аферы 14 августа рассказали в главке.
Ровно неделю назад в отдел Красногвардейского района обратилась 77-летняя пенсионерка. В своём заявлении она пожаловалась на обман. Якобы в тот день в её квартиру на улице Громова пришла неизвестная брюнетка и продала её газоулавливатель за 10 тысяч рублей. Мошенница была очень убедительна и буквально внушила пожилой жительнице, что прибор ей очень нужен. Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обманщиков.
Было возбуждено дело по 159 статье УК РФ. Вероятную мошенницу вычислили при помощи записи камеры в домофоне. Оперативники задержали 32-летнюю жительницу Московской области 12 августа в доме