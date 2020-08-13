Болельщики «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом команды в сезоне-2019/20
Завершилось голосование на звание лучшего футболиста «Зенита» сезона-2019/20, которое проводил петербургский клуб в социальной сети «ВКонтакте». С большим отрывом первое место занял форвард Артем Дзюба.
Дзюба набрал 56,08 процента голосов. На втором месте — Малком (24,83), на третьем — Юрий Жирков (11,5), на четвертом — Михаил Кержаков (7,58).
Всего проголосовали 15 109 человек.
31-летний Дзюба в сезоне-2019/20 провел за сине-бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.
Ранее в интервью «Фонтанке» Дзюба заявил, что хочет выиграть с «Зенитом» третье чемпионство подряд и забить 200-й гол за карьеру.