FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 19:14
0
Печать

Болельщики «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом команды в сезоне-2019/20

Завершилось голосование на звание лучшего футболиста «Зенита» сезона-2019/20, которое проводил петербургский клуб в социальной сети «ВКонтакте». С большим отрывом первое место занял форвард Артем Дзюба.

Дзюба набрал 56,08 процента голосов. На втором месте — Малком (24,83), на третьем — Юрий Жирков (11,5), на четвертом — Михаил Кержаков (7,58).

Всего проголосовали 15 109 человек.

31-летний Дзюба в сезоне-2019/20 провел за сине-бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее в интервью «Фонтанке» Дзюба заявил, что хочет выиграть с «Зенитом» третье чемпионство подряд и забить 200-й гол за карьеру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний