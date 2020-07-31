Дзюба: Хочу выиграть три чемпионата подряд и выйти из группы в Лиге чемпионов, «чтобы заткнуть критиков»

«В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл — это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом. Я насмотрелся «Лэст Дэнса» с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведёт, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он. Потом — выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел», — заявил Дзюба.

Кроме того, Дзюба мечтает забить 200 голов и продолжить проявлять себя в качестве ассистента.



«Я всегда говорил, что можно не забивать и не отдавать, но действовать, как Дриусси. Он прям мой любимчик в команде. Да, на его статистику посмотришь: всего три забил, четыре отдал. Но насколько он приносит нашей команде пользу, насколько он влияет на перемещение слева, справа. Я думаю, что, когда кто-то говорит, что мы не так ярко играем, это из-за отсутствия Дриусси. Он добавляет нам немножко яркости. Малком немножко другого стиля, и он еще молодой. Как только он еще больше раскрепостится и начнет играть еще больше на команду, мы еще больше приобретем. Потому что Халк был наиболее хорош уже под конец своей карьеры в «Зените», когда он начал больше играть на команду», — подчеркнул Дзюба.



Напомним, что в составе футбольного клуба «Зенит» Дзюба стал двукратным чемпионом России. Ранее он подписал новый контракт по схеме «2+1». По неофициальным данным, его зарплата в Петербурге составит 3,6 млн евро в год.

