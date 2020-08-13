Японский ретейлер Uniqlo прокомментировал появление камеры в примерочной своего магазина в «Сити-Молле». Как пояснили в компании «Фонтанке», примерочная под видеооборудованием была установлена временно «для удобства покупателей».

«На время установки временных примерочных данная камера не функционировала и не вела видеосъемку», — пояснили в компании. Сейчас работа данной примерочной также приостановлена. «От лица бренда мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в Uniqlo.

