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13.08.2020 18:46
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Uniqlo прокомментировал появление камеры в примерочной

Японский ретейлер Uniqlo прокомментировал появление камеры в примерочной своего магазина в «Сити-Молле». Как пояснили в компании «Фонтанке», примерочная под видеооборудованием была установлена временно «для удобства покупателей».

«На время установки временных примерочных данная камера не функционировала и не вела видеосъемку», — пояснили в компании. Сейчас работа данной примерочной также приостановлена. «От лица бренда мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в Uniqlo.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что покупательница Uniqlo в «Сити-Молле» обнаружила в примерочной направленную на нее видеокамеру.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Sibir_5e4d67bbb7aea
отмазка.. Слышал о скандале в московском Ашане в 2006 г, когда трансляция шла в интернет из примерочной.. В итоге, мы у себя опускали дверки вниз и ставили рядом зеркала, на которые направлялась камеры.. Такая картинка уже для интернета не годилась...
260569221
«Не вела съемку»
Ну даааа)))) конечно))) ищите себя на порнохабе))
Alkaline
Так для удобства или неудобства покупателей, вы там определитесь. ))

А так - нужно внимательно внимать. Не камера в примерочной, а временная примерочная оказалась под камерой. Ок.
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