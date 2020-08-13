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13.08.2020 16:53
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В Южной Корее появились закрытые антивирусные автобусные остановки

В столице Южной Кореи начали устанавливать закрытые антивирусные автобусные остановки с системой контроля температуры и УФ-лампами.

Как пишет 13 августа The Guardian, это высокотехнологичные стеклянные кабины, которые измеряют температуру тела человека. Чтобы войти, пассажиры должны встать перед автоматической тепловизионной камерой, и дверь откроется, только если они не горячее 37,5 градуса. Для тестирования детей внизу установлен отдельный тепловизор.

Внутри таких остановок, стоимость каждой из которых составляет около 84 000 долларов, в системах кондиционирования установлены ультрафиолетовые лампы, убивающие вирусы. Есть и диспенсер для дезинфекции рук. Бесплатный Wi-Fi позволяет провести время ожидания автобуса максимально комфортно.

Несмотря на такую «начинку», пассажирам всё равно рекомендуется носить маски и сохранять дистанцию не менее одного метра от других людей.

В северо-восточном районе Сеула было установлено десять таких объектов. Впрочем, они защищают не только от коронавируса, но и от муссонных дождей и летней жары.

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