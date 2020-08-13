Как пишет 13 августа The Guardian, это высокотехнологичные стеклянные кабины, которые измеряют температуру тела человека. Чтобы войти, пассажиры должны встать перед автоматической тепловизионной камерой, и дверь откроется, только если они не горячее 37,5 градуса. Для тестирования детей внизу установлен отдельный тепловизор.



Внутри таких остановок, стоимость каждой из которых составляет около 84 000 долларов, в системах кондиционирования установлены ультрафиолетовые лампы, убивающие вирусы. Есть и диспенсер для дезинфекции рук. Бесплатный Wi-Fi позволяет провести время ожидания автобуса максимально комфортно.