В Южной Корее появились закрытые антивирусные автобусные остановки
В столице Южной Кореи начали устанавливать закрытые антивирусные автобусные остановки с системой контроля температуры и УФ-лампами.
South Korea installs anti-virus bus shelters with temperature sensors and UV lamps https://t.co/5S89mpctpq— Guardian news (@guardiannews) August 13, 2020
Как пишет 13 августа The Guardian, это высокотехнологичные стеклянные кабины, которые измеряют температуру тела человека. Чтобы войти, пассажиры должны встать перед автоматической тепловизионной камерой, и дверь откроется, только если они не горячее 37,5 градуса. Для тестирования детей внизу установлен отдельный тепловизор.
Внутри таких остановок, стоимость каждой из которых составляет около 84 000 долларов, в системах кондиционирования установлены ультрафиолетовые лампы, убивающие вирусы. Есть и диспенсер для дезинфекции рук. Бесплатный Wi-Fi позволяет провести время ожидания автобуса максимально комфортно.
Authorities in Seoul, South Korea, have installed a series of glass-paneled bus shelters that scan the temperature of commuters and refuse entry to anyone detected to have a fever https://t.co/BGc1DRE08f— CNN International (@cnni) August 13, 2020
Несмотря на такую «начинку», пассажирам всё равно рекомендуется носить маски и сохранять дистанцию не менее одного метра от других людей.
В северо-восточном районе Сеула было установлено десять таких объектов. Впрочем, они защищают не только от коронавируса, но и от муссонных дождей и летней жары.