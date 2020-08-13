Жильцы дома на 12-й Красноармейской задержали предполагаемого насильника. Крик подняла гражданка Белоруссии
С криков о помощи начался новый день жителей Адмиралтейского района Петербурга. Незнакомец под окнами так настойчиво требовал от их соседки любви, что наблюдателям пришлось вмешаться и вызвать сотрудников полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне ранним утром жертвой насильника могла стать 40-летняя гражданка Белоруссии, проживающая в одном из домов на 12-й Красноармейской улице.
Любвеобильного агрессора она встретила у собственной парадной. Сначала он применил к ней грубую мужскую силу, а затем попытался заняться сексом. Судя по всему, женщина стала отчаянно кричать. Во двор выбежали соседи, которые задержали предполагаемого преступника и позвонили в 112. Пострадавшую доставили в больницу, а её обидчика — в отдел полиции.
Врачи диагностировали у неё сотрясение, ушибленную рану затылка и виска. Факт изнасилования пока что не подтверждён.
В свою очередь, проверка личности задержанного показала, что ему 34 года, он приехал в Петербург с Северного Кавказа и работает продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов. Полицейские составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство», проводили в изолятор и принялись изучать записи с камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».