Для любителей железнодорожной романтики. РЖД пустит «Стрижи» из Петербурга в Самару в августе и начале сентября

Новый скоростной поезд «Стриж» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. При желании можно заглянуть в Сызрань.

Как сообщает пресс-служба РЖД 12 августа, первый «Стриж» № 713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары — 22 августа. Дальше ходить из Северной столицы он будет по нечётным датам в августе, а также 2 и 4 сентября. В обратную сторону — по чётным числам, а также 1, 3 и 5 сентября. Время в пути — 19 часов. При этом подчёркивается, что скоростной поезд преодолевает этот маршрут вдвое быстрее обычного. Перевозчик при этом надеется, что запуск такого рейса поспособствует развитию внутреннего туризма.