Для любителей железнодорожной романтики. РЖД пустит «Стрижи» из Петербурга в Самару в августе и начале сентября
Новый скоростной поезд «Стриж» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. При желании можно заглянуть в Сызрань.
Как сообщает пресс-служба РЖД 12 августа, первый «Стриж» № 713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары — 22 августа. Дальше ходить из Северной столицы он будет по нечётным датам в августе, а также 2 и 4 сентября. В обратную сторону — по чётным числам, а также 1, 3 и 5 сентября. Время в пути — 19 часов. При этом подчёркивается, что скоростной поезд преодолевает этот маршрут вдвое быстрее обычного. Перевозчик при этом надеется, что запуск такого рейса поспособствует развитию внутреннего туризма.
«Стриж» остановится на станциях Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.