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11.08.2020 13:51
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Два десятка пьяных водителей задержали в Петербурге и области за выходные. Пятерых — уже не впервые

В минувшие выходные, 8 и 9 августа, в Петербурге и Ленинградской области прошли рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель». Заодно инспекторы пресекли несколько сотен нарушений ПДД.

Как сообщает 11 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за время рейдов на выходных сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 водителей, которые находились за рулем в пьяном виде. Семь человек пройти медосвидетельствование отказались.

Среди этих двадцати задержали пять человек, которые сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Помимо этого, инспекторы пресекли 399 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду или передачу управления транспортным средством человеку в состоянии опьянения, по статье 12.8 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

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