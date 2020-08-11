Два десятка пьяных водителей задержали в Петербурге и области за выходные. Пятерых — уже не впервые

В минувшие выходные, 8 и 9 августа, в Петербурге и Ленинградской области прошли рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель». Заодно инспекторы пресекли несколько сотен нарушений ПДД.



Как сообщает 11 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за время рейдов на выходных сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 водителей, которые находились за рулем в пьяном виде. Семь человек пройти медосвидетельствование отказались.

Среди этих двадцати задержали пять человек, которые сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Помимо этого, инспекторы пресекли 399 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.