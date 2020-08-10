Лавров лично контролирует ситуацию с задержанными в Белоруссии российскими журналистами, но местонахождение некоторых до сих пор не известно

Местонахождение некоторых задержанных белорусскими властями российских журналистов ещё не установлено. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» 10 августа.

По её словам, ситуация находится на контроле главы МИД Сергея Лаврова, а ситуация с задержанием российского военкора Пегова, пропавшего после беспорядков в Белоруссии и оказавшегося в спецприёмнике, должна разрешиться «в течение часа».

«Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их [журналистов] работы», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что «посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем».