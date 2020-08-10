Лавров лично контролирует ситуацию с задержанными в Белоруссии российскими журналистами, но местонахождение некоторых до сих пор не известно
Местонахождение некоторых задержанных белорусскими властями российских журналистов ещё не установлено. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» 10 августа.
По её словам, ситуация находится на контроле главы МИД Сергея Лаврова, а ситуация с задержанием российского военкора Пегова, пропавшего после беспорядков в Белоруссии и оказавшегося в спецприёмнике, должна разрешиться «в течение часа».
«Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их [журналистов] работы», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что «посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем».
Журналиста RT Константина Придыбайло отпустили сразу вскоре задержания вечером 10 августа. Но несколько российских изданий до сих пор не могут установить связь со своими корреспондентами после того, как те были задержаны во время освещения массовых акций протеста после дня голосования.
РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» 10 августа выпустили общее обращение, к которому вскоре присоединились редакции других изданий, с призывом к властям Беларуси о скорейшем вызволении сотрудников российских СМИ, задержанных и избитых во время акций протестов.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя.