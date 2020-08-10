Трамп назвал фейком идею добавить свой барельеф на гору Рашмор

Президент США Дональд Трамп опроверг планы разместить свое изображение на горе Рашмор рядом с портретами четырех руководителей страны. Американский лидер заявил, что никогда не обсуждал это с властями Южной Дакоты
«New York Times и CNN с ее падающими рейтингами опубликовали фейк о том, что я говорил о желании разместить свой портрет на горе Рашмор. Никогда не выступал с таким предложением даже несмотря на то, что для страны за последние 3,5 года я сделал больше, чем любой другой президент», — заявил Трамп в своем Twitter 10 августа.
NYT и CNN утверждали, что еще в 2018 году Трамп во время беседы с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм утверждал, что всегда мечтал, чтобы его портрет разместили на горе Рашмор. Ноэм говорила, что президент, по ее мнению, не шутил, а сотрудники президентской администрации в прошлом году якобы обращались к ней с таким предложением. В результате губернатор ограничилась тем, что во время приезда Трампа в штат подарила ему уменьшенную копию памятника, включавшей и его собственное изображение, уточняет РБК.
Памятник на горе Рашмор был создан в 1927 году по согласованию с президентом Кельвином Кулиджем и конгрессом. На горе были высечены портреты четырех глав государства: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Создавали монумент 14 лет, а прекратились работы в 1941 году со смертью скульптора Гутзона Борглума.