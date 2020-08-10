Трамп назвал фейком идею добавить свой барельеф на гору Рашмор

Президент США Дональд Трамп опроверг планы разместить свое изображение на горе Рашмор рядом с портретами четырех руководителей страны. Американский лидер заявил, что никогда не обсуждал это с властями Южной Дакоты



«New York Times и CNN с ее падающими рейтингами опубликовали фейк о том, что я говорил о желании разместить свой портрет на горе Рашмор. Никогда не выступал с таким предложением даже несмотря на то, что для страны за последние 3,5 года я сделал больше, чем любой другой президент», — заявил Трамп в своем Twitter 10 августа.

