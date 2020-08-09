Акция в поддержку сестер Хачатурян у Дома книги была скоротечной. На горящие файеры тут же слетелась полиция
Несколько девушек на мосту через канал Грибоедова в Петербурге вечером 9 августа развернули баннер с надписью в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Полиция появилась, как только активистки зажгли файеры.
О задержании девушек сообщает «Медиазона», фото с акции опубликовал журналист Давид Френкель.
7 девушек задержано на Невском на акции в поддержку сестер Хачатурянhttps://t.co/t146dk9Uys pic.twitter.com/Ol4xYDMzyY— Dave Frenkel (@merr1k) August 9, 2020
По данным «ОВД-Инфо», в 78-й отдел полиции везут шестерых — Анну Михайличеву, Ани Левоновну, Ольгу Архипову, Марину Ширяеву, Светлану Ситникову и еще одну девушку по имени Анастасия. Активистки уверены, что полиция заранее знала о запланированной акции. Судя по кадрам с Казанского моста, ее пресекли, едва она успела начаться. Сотрудники выбили из рук девушек файеры, догорали они на асфальте.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Вердикт по делу старших, Ангелины и Кристины, будут выносить присяжные. Младшую Марию признали невменяемой на момент убийства, ее дело рассматривает Бутырский районный суд, заседание назначено на 10 августа.
По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сестры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.