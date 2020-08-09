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09.08.2020 19:03
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Акция в поддержку сестер Хачатурян у Дома книги была скоротечной. На горящие файеры тут же слетелась полиция

Несколько девушек на мосту через канал Грибоедова в Петербурге вечером 9 августа развернули баннер с надписью в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Полиция появилась, как только активистки зажгли файеры.

О задержании девушек сообщает «Медиазона», фото с акции опубликовал журналист Давид Френкель.

По данным «ОВД-Инфо», в 78-й отдел полиции везут шестерых — Анну Михайличеву, Ани Левоновну, Ольгу Архипову, Марину Ширяеву, Светлану Ситникову и еще одну девушку по имени Анастасия. Активистки уверены, что полиция заранее знала о запланированной акции. Судя по кадрам с Казанского моста, ее пресекли, едва она успела начаться. Сотрудники выбили из рук девушек файеры, догорали они на асфальте.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Вердикт по делу старших, Ангелины и Кристины, будут выносить присяжные. Младшую Марию признали невменяемой на момент убийства, ее дело рассматривает Бутырский районный суд, заседание назначено на 10 августа.

По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сестры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

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Комментарии (3)

260928241
Работают правоохранительные органы.
daisychain
"Защитники бедных женщин" прямо разрываются - то ли помогать трем сестрицам, коллективно завалившим папика, то ли бедной сожительнице рэпера, разделавшей его согласно картинке в мясном отделе.
И главное, везде у них готовы затертые до дыр доводы про "она-же-невиновата", "он-ее-тиранил", "она-же-защищалась". И мы должны верить этим доводам - ведь женщины никогда-никогда не врут и никогда-никогда не давят на жалость!
261254291
Удивительно, "Френкелю" ничего не сломали.
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