Несколько девушек на мосту через канал Грибоедова в Петербурге вечером 9 августа развернули баннер с надписью в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Полиция появилась, как только активистки зажгли файеры.

По данным «ОВД-Инфо», в 78-й отдел полиции везут шестерых — Анну Михайличеву, Ани Левоновну, Ольгу Архипову, Марину Ширяеву, Светлану Ситникову и еще одну девушку по имени Анастасия. Активистки уверены, что полиция заранее знала о запланированной акции. Судя по кадрам с Казанского моста, ее пресекли, едва она успела начаться. Сотрудники выбили из рук девушек файеры, догорали они на асфальте.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Вердикт по делу старших, Ангелины и Кристины, будут выносить присяжные. Младшую Марию признали невменяемой на момент убийства, ее дело рассматривает Бутырский районный суд, заседание назначено на 10 августа.



По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сестры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

