Журналист и бывший функционер «Зенита» Леонид Генусов стал жертвой телефонных мошенников
Спортивный журналист Леонид Генусов попался на уловку аферистов, представляющихся сотрудниками Сбербанка. С карточки бывшего работника «Зенита» списали почти 150 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, Генусов накануне обратился в полицию Выборгского района с типичнейшей историей пандемического времени. Журналисту на мобильный телефон позвонил мужчина, представился банковским служащим и предупредил, что с карточки пытаются похитить деньги.
Генусову незнакомец предложил алгоритм действий — назвать номер карты и СМС-код, поступивший на телефон с неизвестного номера. Леонид Борисович исполнил указания идеально. От такой доверчивости карточка журналиста «похудела» на 147 тысяч 175 рублей.
По данным «Фонтанки», телефонные мошенники были настойчивы. Перед тем, как дозвониться, они набирали номер Генусова с пяти разных телефонов. Ни один из них Сбербанку не принадлежит.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в крупном размере».
В Петербурге ежедневно регистрируют по несколько случаев телефонного аферизма — схему преступники почти не меняют. Кроме Генусова, накануне в полицию с идентичными заявлениями обращались пенсионеры, у которых похитили 136 тысяч и 291 тысячу рублей с карточек.
Леонид Генусов с 2002 по 2006 годы возглавлял международный отдел петербургского «Зенита». Футбольный эксперт, комментатор, журналист. По образованию — врач. Ведет ток-шоу о футболе «Pro & Contra», тренирует любительскую команду «Город».