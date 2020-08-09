Журналист и бывший функционер «Зенита» Леонид Генусов стал жертвой телефонных мошенников

Генусову незнакомец предложил алгоритм действий — назвать номер карты и СМС-код, поступивший на телефон с неизвестного номера. Леонид Борисович исполнил указания идеально. От такой доверчивости карточка журналиста «похудела» на 147 тысяч 175 рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, Генусов накануне обратился в полицию Выборгского района с типичнейшей историей пандемического времени. Журналисту на мобильный телефон позвонил мужчина, представился банковским служащим и предупредил, что с карточки пытаются похитить деньги.

Спортивный журналист Леонид Генусов попался на уловку аферистов, представляющихся сотрудниками Сбербанка. С карточки бывшего работника «Зенита» списали почти 150 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», телефонные мошенники были настойчивы. Перед тем, как дозвониться, они набирали номер Генусова с пяти разных телефонов. Ни один из них Сбербанку не принадлежит.



Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в крупном размере».



В Петербурге ежедневно регистрируют по несколько случаев телефонного аферизма — схему преступники почти не меняют. Кроме Генусова, накануне в полицию с идентичными заявлениями обращались пенсионеры, у которых похитили 136 тысяч и 291 тысячу рублей с карточек.



Леонид Генусов с 2002 по 2006 годы возглавлял международный отдел петербургского «Зенита». Футбольный эксперт, комментатор, журналист. По образованию — врач. Ведет ток-шоу о футболе «Pro & Contra», тренирует любительскую команду «Город».

