В Петербурге начались клинические испытания зарубежных препаратов от COVID-19

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, Минздрав выдал разрешение на испытание препарата C21 шведского производителя «Викор Фарма». Его будут применять 38 добровольцев в четырех петербургских стационарах — Мариинской больнице, больнице № 40 , Александровской больнице и Первом медицинском университете имени Павлова. Цель исследования — изучение безопасности и эффективности применения С21 у госпитализированных пациентов с COVID-19, которым не требуется ИВЛ.

Россия присоединилась к международным клиническим испытаниям американского и шведского препаратов от новой коронавирусной инфекции. В них участвуют шесть больниц из Петербурга.

Это вторая фаза международных клинических испытаний шведского препарата, она продлится до 31 декабря 2020 года.



Одновременно в России будут испытывать еще один зарубежный препарат — руксолитиниб американской компании «Инсайт». Его будут применять пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом, которым требуется ИВЛ.



В российской части испытаний — это 3-я фаза международных клинических исследований — будут участвовать 100 пациентов восьми стационаров, в том числе трех петербургских. Это больница № 15 , Покровская и снова 40-я. Срок испытаний тоже до конца года.



Также, как стало известно «Фонтанке», разрешение от Минздрава на клиническое исследование во 2-й фазе получила компания из Сколково «Фарминтерпрайсез». Она тестирует на 67 добровольцах препарат «Треамид». Лекарство считается перспективным для реабилитации пациентов после перенесенной COVID-19-пневмонии. Исследование проводится в 12 стационарах, в том числе в Ленинградской областной клинической больнице.



Накануне замминистра здравоохранения Олег Гриднев анонсировал регистрацию Россией первой в мире вакцины против COVID-19 и назвал точную дату — 12 августа, что противоречит собственному приказу Минздрава о невмешательстве в работу экспертов. Они продолжают исследование. После серии публикаций министерство отозвало заявление чиновника и отменило презентацию вакцины «ГамКовидВак».

