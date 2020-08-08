Спасите маленькое сердце. Полугодовалой Диане нужна дорогая операция

Диане 6 месяцев. У неё врождённый порок сердца. Сразу после рождения девочке сделали операцию, но нужна ещё одна. И срочно — сердце работает с перегрузкой. Однако региональных квот уже нет, значит, за лечение надо платить.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Диана Бозрова, 6 месяцев.

Врожденный порок сердца.

Спасёт операция. Не хватает 184 352 руб. «На восьмом месяце беременности я узнала, что дочка может родиться с пороком сердца. Врачи сказали, что потребуется операция, но у нас на родине, в Кабардино-Балкарии, такое сложное лечение не проводят — нет опыта. Мне посоветовали рожать в Санкт-Петербурге.

Когда Диана появилась на свет, то диагноз подтвердили. Само сердце у малышки сформировано правильно, а вот перешеек аорты очень узкий, из-за этого в маленьком организме полностью нарушилась система кровообращения. В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург) Диане по квоте сделали операцию — расширили просвет аорты. Это спасло ей жизнь.



Однако сейчас требуется повторная операция, так как у Дианы снова сузилась аорта, сердце работает с перегрузкой. Но в больнице, где лечили Диану прежде, региональных квот сейчас нет. А менять клинику я побаиваюсь. Пожалуйста, помогите собрать средства на платное лечение! Диане повторно расширят место сужения аорты щадящим методом — баллонной ангиопластикой. Сами оплатить лечение мы не можем: в семье двое детей, муж остался без работы, живём на пособия и помощь родных». Жанна Бозрова, Кабардино-Балкария.

Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Дианы недостаточность кровообращения 2-й степени, наступила гипертрофия миокарда левого желудочка, в ближайшее время девочке необходимо проведение повторной ангиографии с баллонной ангиопластикой рекоарктации аорты. Прогноз на лечение благоприятный».

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

