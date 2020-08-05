«Никогда в истории России главе субъекта такие обвинения не предъявлялись». Медведев призвал дождаться суда над Фургалом
Заместитель председателя Совета безопасности высказался по поводу ситуации в Хабаровском крае, где после ареста экс-губернатора продолжаются массовые акции протеста.
«Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение, никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта Федерации такие обвинения не предъявлялись», — цитирует 5 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.
По его словам, необходимо дождаться суда, чтобы говорить о виновности бывшего хабаровского губернатора. При этом Медведев отметил, что человек, занимающий такой высокий пост, «становится объектом очень внимательного исследования».
«Если человек где-то набедокурил в 1990-е годы, а потом тихо на пенсии сидит, может, к нему и меньше внимания будет, но это не основание для того, чтобы не применять ответственность при наличии оснований», — резюмировал Медведев.