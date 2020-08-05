FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
73.38р86.50р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 15:35
4
Печать

«Никогда в истории России главе субъекта такие обвинения не предъявлялись». Медведев призвал дождаться суда над Фургалом

Заместитель председателя Совета безопасности высказался по поводу ситуации в Хабаровском крае, где после ареста экс-губернатора продолжаются массовые акции протеста.

«Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение, никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта Федерации такие обвинения не предъявлялись», — цитирует 5 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.

По его словам, необходимо дождаться суда, чтобы говорить о виновности бывшего хабаровского губернатора. При этом Медведев отметил, что человек, занимающий такой высокий пост, «становится объектом очень внимательного исследования».

«Если человек где-то набедокурил в 1990-е годы, а потом тихо на пенсии сидит, может, к нему и меньше внимания будет, но это не основание для того, чтобы не применять ответственность при наличии оснований», — резюмировал Медведев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

260928241
Сталину еще не такое предъявили. Правда , это было в стране , правопреемницей, которой Россия является.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Бывали хуже времена,
Но не было подлей"
(с)
Fantanka.ru
ПресУТпИНк
должен сидеть
В тЮРьме
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний