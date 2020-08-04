Маленькая петербурженка ушла из дома и уже более суток о ней ничего неизвестно. Полицейские и родители разыскивают девочку и просят о помощи горожан.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 4 августа, пропала 10-летняя София. Она ушла из дома по улице Малая Озёрная накануне около двух дня и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.



Девочка ростом 132 сантиметра, глаза серо-зелёные, волосы русые, средней длины. Она была одета в чёрные футболку и шорты, а обута в розовые тапочки. При себе у неё также была скакалка того же цвета. Других особых примет нет.