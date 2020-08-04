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04.08.2020 22:22
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В Выборгском районе ищут 10-летнюю петербурженку. Горожан просят о помощи

Маленькая петербурженка ушла из дома и уже более суток о ней ничего неизвестно. Полицейские и родители разыскивают девочку и просят о помощи горожан.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 4 августа, пропала 10-летняя София. Она ушла из дома по улице Малая Озёрная накануне около двух дня и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Девочка ростом 132 сантиметра, глаза серо-зелёные, волосы русые, средней длины. Она была одета в чёрные футболку и шорты, а обута в розовые тапочки. При себе у неё также была скакалка того же цвета. Других особых примет нет.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всех, кто видел ребёнка или что-то знает об его местонахождении, попросили сообщить в дежурную часть 58-го отдела полиции по Выборгскому району и по телефонам: 517-58-02 и 573-11-92.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

krasnonosov
Вот встретишь её, поможешь в такой ситуации вернуть, а потом тебя же её родители еще и по педофилии какой привлекут, что бы бабла срубить. Ну его нафиг, лучше пройти мимо.
anna_ru333
Эта улица возле озера, возможно могла пойти к озеру и не дай Бог утонула
hal9000
В гипермаркете каком нибудь...в отделе игрушек..я частенько в игрушечный магазин сбегал...но меня быстро находили..так как магазин был только один
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