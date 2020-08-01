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01.08.2020 00:27
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Иностранные дипломаты в России водят машину аккуратнее российских в Финляндии

Аккредитованные в нашей стране дипломатические представительства реже нарушают правила дорожного движения, чем сотрудники российского посольства в Хельсинки.

Как писала ранее «Фонтанка», по данным финского издания Yle, каждый десятый дипломатический автомобиль, получивший в Суоми штраф за неправильную парковку, принадлежит России. Всего за нашими посольскими и консульскими сотрудниками накопилось 28 штрафов, только пять из них оплачены. В числе лидеров по нарушениям также дипломаты Турции и Китая.

На российских дорогах представители других стран ведут себя воспитаннее. Так, по данным Федеральной службы судебных приставов, в Петербурге единственный неоплаченный штраф в размере 500 рублей числится за Генеральным консульством Азербайджана, причем выписан он был ГИБДД Новгородской области. В Москве административные наказания за нарушения правил дорожного движения не исполнили посольства Чехии (два штрафа — 3 тысячи и 500 рублей), Казахстана (два по 500 рублей), Бангладеш (2 тысячи). По одному 500-рублевому штрафу числятся за дипмиссиями Германии, Белоруссии, Азербайджана, Монголии, Ирана, Молдовы, Анголы и Бенина.

Принудить владельцев автомобилей с красными номерами исполнять наказание судебные приставы не в силах: Венская конвенция о дипломатических сношениях гарантирует иммунитет от административной юрисдикции страны пребывания сотрудникам посольств, консульств, офисов международных и даже некоторых коммерческих организаций. Вместе с тем, такие привилегии гарантированы только главе представительства и дипломатическому персоналу. Административно-технические сотрудники и члены их семей несут полную ответственность за правонарушения, совершенные ими не при исполнении своих обязанностей. Например, российский суд лишил водительских прав сотрудника посольства Кувейта Сайеда Салама, уличенного в выезде на встречную полосу: «Оснований полагать, что Салам совершил административное правонарушение при исполнении им своих служебных обязанностей не имеется», — отмечалось в решении суда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Gr3m
Ага, как жэ! Водят они аккуратно))) Нарушают только в путь!
вадики
Каков Поп-таков и приход!Превед Лаврову!Финлядия не Аргентина-там кокоса нету!!!
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