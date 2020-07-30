Российские дипломаты входят в тройку нарушителей правил парковки среди иностранных посольств в Хельсинки

Как сообщает 30 июля Yle, больше всего штрафов за неправильную парковку в Хельсинки в прошлом году выписано на машины дипмиссий Турции, России и Китая. Чаще всего взыскание за оставление машины в неположенном месте получали турецкие дипломаты — 35. И ни одно из них до сих пор не оплачено. Сотрудники посольства РФ отметились 28 штрафами, из них оплачено пять. Чуть-чуть отстают китайцы — 4 из 21.

Каждый десятый дипломатический автомобиль, получивший в Финляндии штраф за неправильную парковку, принадлежит России.

Франция тоже не торопится — на дипломатах этой страны «висит» 10 неоплаченных штрафов.

Наиболее дисциплинированными оказались представители США и Саудовской Аравии — они отдали почти все требуемые суммы. Впрочем, из-за дипломатической неприкосновенности оплата штрафов производится на добровольной основе.

В целом дипломатические авто в Финляндии стали реже замечать в нарушении правил парковки. Так, в 2013-м на них было выписано более 500 штрафов, в 2017-м — около 350, в 2019-м — 250.