Депутат Коваль заявил, что не пытался скрыться от задержания. Сумки с деньгами якобы собрала для себя супруга

Депутат Заксобрания Петербурга Роман Коваль заявил, что не предпринимал попытку скрыться от задержания, о чем стало известно из материалов дела, 31 июля передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседания Приморского районного суда.



По словам депутата, которому избирается мера пресечения по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, он не пытался скрыться от задержания. Ранее суд огласил материалы дела, в которых говорится, что при задержании у депутата были обнаружены четыре сумки с вещами, 2,5 млн рублей наличными и банковские карты.