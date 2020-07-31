Депутат Коваль заявил, что не пытался скрыться от задержания. Сумки с деньгами якобы собрала для себя супруга
Депутат Заксобрания Петербурга Роман Коваль заявил, что не предпринимал попытку скрыться от задержания, о чем стало известно из материалов дела, 31 июля передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседания Приморского районного суда.
По словам депутата, которому избирается мера пресечения по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, он не пытался скрыться от задержания. Ранее суд огласил материалы дела, в которых говорится, что при задержании у депутата были обнаружены четыре сумки с вещами, 2,5 млн рублей наличными и банковские карты.
Коваль утверждает, что во время задержания его супруга собиралась вместе с детьми уехать в загородный дом к своей матери. Вещи, добавил депутат, принадлежали детям, а остальное — супруге.
Напомним, Ковалю предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере за выделение средств медучреждениям на закупки медоборудования за счет средств, выделенных в рамках «депутатской поправки».
Следствие предполагает, что народный избранник всего получил более 16 млн рублей. Якобы средства он мог получить от бизнесмена Михаила Лихолетова. Сам Коваль вину не признает.
Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ.