Следователь: Депутат Коваль пытался скрыться после задержания его помощника
Депутат Заксобрания Петербурга Роман Коваль хотел скрыться от силовиков, сообщил следователь 31 июля на заседании Приморского райнного суда, где избирается мера пресечения обвиняемому.
Народный избранник, узнав о задержании своего помощника Андрея Гришина, попытался скрыться. При себе у него были четыре сумки с вещами, денежные средства и банковские карты. С собой у него были наличные на сумму 2,5 млн рублей.
Следствие настаивает на избрании депутату Заксобрания Петербурга Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, меры пресечения в виде ареста.
Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ.
Следствие полагает, что депутат с 2018-го по 2020 год лично и при посредничестве помощника получил от предпринимателей 15 млн рублей и автомобилем Audi Q7. За это он якобы распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» так, чтобы выгодоприобретателями оказывались определенные бизнесмены. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.
В настоящее время оба фигуранта дела имеют статус подозреваемых.