Следователь: Депутат Коваль пытался скрыться после задержания его помощника

Депутат Заксобрания Петербурга Роман Коваль хотел скрыться от силовиков, сообщил следователь 31 июля на заседании Приморского райнного суда, где избирается мера пресечения обвиняемому.

Народный избранник, узнав о задержании своего помощника Андрея Гришина, попытался скрыться. При себе у него были четыре сумки с вещами, денежные средства и банковские карты. С собой у него были наличные на сумму 2,5 млн рублей.

Следствие настаивает на избрании депутату Заксобрания Петербурга Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, меры пресечения в виде ареста.