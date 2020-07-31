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31.07.2020 14:42
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Рэпер Картрайт имел проблемы с сердцем и алкоголем. Его жену допрашивают как подозреваемую в убийстве

Следственный комитет Петербурга днем 31 июля начал допрос Марины Кохал по обстоятельствам смерти ее мужа Александра Юшко, известного рэпера Энди Картрайта. 31-летний музыкант мог скончаться от проблем с сердцем и алкоголем.

Как стало известно «Фонтанке», Кохал допрашивают в статусе подозреваемой в убийстве Картрайта. Она отрицает причастность. Частично ее доводы сводятся к прижизненным жалобам мужа на состояние здоровья. У него были сложности с работой сердца, на которое в том числе оказывал влияние алкоголь.

Кохал утверждает, что нашла тело мужа 24 июля без признаков жизни, с синюшним лицом и пеной у рта. Предварительная ее версия — передозировка наркотиками.

Кохал не отрицает, что решила расчленить тело Картрайта и утилизировать его. Вечером 29 июля, когда к выносу из квартиры на Невском были готовы пять пакетов с останками, она обратилась за помощью к адвокату. После консультаций Марина сообщила полиции о трупе.

Кохал днем 31 июля задержали в качестве подозреваемой в убийстве. Следствию неизвестна причина смерти и тем более способ, которым супруга якобы лишила рэпера жизни.

По данным «Фонтанки», предварительное исследование тканей Картрайта показало отсутствие токсичных и наркотических веществ, но оно может показать положительный результат только при большой концентрации.

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