В хоккейный клуб СКА перешел из московского ЦСКА 17-летний защитник Михаил Березовский. Об этом 30 июля вечером сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Сделка прошла в рамках обмена — в столицу уехал защитник Егор Рыков.
Приветствуем в Петербурге защитника юниорской сборной России, победителя Мирового Кубка Вызова - 2019 Михаила Березовского!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 30, 2020
Подробности обмена с ЦСКА: https://t.co/zq7CgORcI5 pic.twitter.com/nRji3tF0NZ
Михаил Березовский родился 21 января 2003 года. Является хоккеистом юниорской сборной РФ, победителем Мирового Кубка Вызова-2019.