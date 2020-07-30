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30.07.2020 23:58
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В петербургский СКА перешел защитник юниорской сборной России по хоккею

В хоккейный клуб СКА перешел из московского ЦСКА 17-летний защитник Михаил Березовский. Об этом 30 июля вечером сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Сделка прошла в рамках обмена — в столицу уехал защитник Егор Рыков.

Михаил Березовский родился 21 января 2003 года. Является хоккеистом юниорской сборной РФ, победителем Мирового Кубка Вызова-2019.

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