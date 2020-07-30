В Москве студент из США перебрал с водкой и ударил полицейского. Ему дали 9 лет
В Москве суд приговорил к реальному сроку гражданина США, обвиняемого в насилии над полицейскими. Тревор Рид за год не смог вспомнить пьяный скандал и сопротивление при задержании, но пообещал, что больше никогда не будет пить водку.
Как сообщает агентство «Москва», 30 июля Головинский райсуд столицы признал виновным в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). Так квалифицировали действия Рида в августе 2019 года, когда он при задержании якобы порвал форму полицейского водителя, опасно хватался за руль и ударил его коллегу.
По данным The New York Times, 29-летний студент университета Северного Техаса Тревор Рид приехал в Россию в 2018 году к девушке, в планах было изучение русского языка. До 2016 года он служил в морской пехоте США.
В суде Рид отрицал свою вину. Он заявил, что не помнит ни скандала с двумя девушками, из-за которого якобы вызвали полицию, ни последующего задержания. Его знакомые рассказывали прессе, что перед общением с полицией иностранец отдыхал на корпоративе девушки и пробовал водку. Перед началом оглашения приговора Рид пообещал: Never again.