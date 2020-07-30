FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.23р84.91р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 15:14
9
Печать

В Москве студент из США перебрал с водкой и ударил полицейского. Ему дали 9 лет

В Москве суд приговорил к реальному сроку гражданина США, обвиняемого в насилии над полицейскими. Тревор Рид за год не смог вспомнить пьяный скандал и сопротивление при задержании, но пообещал, что больше никогда не будет пить водку.

Как сообщает агентство «Москва», 30 июля Головинский райсуд столицы признал виновным в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). Так квалифицировали действия Рида в августе 2019 года, когда он при задержании якобы порвал форму полицейского водителя, опасно хватался за руль и ударил его коллегу.

По данным The New York Times, 29-летний студент университета Северного Техаса Тревор Рид приехал в Россию в 2018 году к девушке, в планах было изучение русского языка. До 2016 года он служил в морской пехоте США.

В суде Рид отрицал свою вину. Он заявил, что не помнит ни скандала с двумя девушками, из-за которого якобы вызвали полицию, ни последующего задержания. Его знакомые рассказывали прессе, что перед общением с полицией иностранец отдыхал на корпоративе девушки и пробовал водку. Перед началом оглашения приговора Рид пообещал: Never again.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

prosto262130721
Следовало бы уточнить, "Never again" относилось к водке, к девушке или к поездкам в Россию.
P.S. Судя по "Never again", изучение русского языка у американца не заладилось.
Владислав М
9 лет за синяк и рваную форму? Россиянам за убийство меньше дают. Скорее тут примешана политика.
Barmaley_5e4d0211d3423
Не афроамериканец, надеюсь?
Хотим, как у них?

;)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний