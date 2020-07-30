В Москве студент из США перебрал с водкой и ударил полицейского. Ему дали 9 лет

В Москве суд приговорил к реальному сроку гражданина США, обвиняемого в насилии над полицейскими. Тревор Рид за год не смог вспомнить пьяный скандал и сопротивление при задержании, но пообещал, что больше никогда не будет пить водку.

Как сообщает агентство «Москва», 30 июля Головинский райсуд столицы признал виновным в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). Так квалифицировали действия Рида в августе 2019 года, когда он при задержании якобы порвал форму полицейского водителя, опасно хватался за руль и ударил его коллегу.