Найденный в лесу Ломоносовского района Ленинградской области мешок с оружием привел сотрудников полиции в дом к безработному жителю деревни Сойкино. Сотрудники полиции сочли его владельцем арсенала и задержали.



Как 30 июля стало известно 47news, мужчину 44 лет задержали накануне по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Схрон с двумя автоматами Калашникова, револьвером 1943 года, винтовкой Мосина того же года, пистолетом-пулемётом «Кипарис» и тремя десятками патронов две недели назад обнаружил мужчина, который выгуливал собаку. Эксперты признали все найденное пригодным для стрельбы.