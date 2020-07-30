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30.07.2020 11:45
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В лесу Ломоносовского района собака нашла арсенал с оружием. Владельца задержали через две недели

Найденный в лесу Ломоносовского района Ленинградской области мешок с оружием привел сотрудников полиции в дом к безработному жителю деревни Сойкино. Сотрудники полиции сочли его владельцем арсенала и задержали.

Как 30 июля стало известно 47news, мужчину 44 лет задержали накануне по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Схрон с двумя автоматами Калашникова, револьвером 1943 года, винтовкой Мосина того же года, пистолетом-пулемётом «Кипарис» и тремя десятками патронов две недели назад обнаружил мужчина, который выгуливал собаку. Эксперты признали все найденное пригодным для стрельбы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Меру пресечения задержанному изберут в течение двух суток. Ранее он был неоднократно судим.

«Устанавливаются каналы и цели приобретения данного оружия», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

hal9000
Где собака???...где она собака ходит??
кто-то страшный
Такой приятный домик у безработного. Просто хороший человек, видимо.
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