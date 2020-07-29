Полковника ФСИН признали виновным в подстрекательстве к убийству куратора стройки Новых Крестов

Коллегия присяжных в Ленинградском областном суде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве сотрудника УФСИН, застреленного под Петербургом три года назад. Первый состав заседателей оставил фигурантам свободу в передвижениях.



Как сообщила «Фонтанке» адвокат Натэлла Пономарёва, представляющая интересы вдовы погибшего, 29 июля присяжные за полтора часа достигли консенсуса и единодушно признали виновными по всем пунктам Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова, исключив у последнего эпизод с приобретением оружия.