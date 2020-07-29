Полковника ФСИН признали виновным в подстрекательстве к убийству куратора стройки Новых Крестов
Коллегия присяжных в Ленинградском областном суде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве сотрудника УФСИН, застреленного под Петербургом три года назад. Первый состав заседателей оставил фигурантам свободу в передвижениях.
Как сообщила «Фонтанке» адвокат Натэлла Пономарёва, представляющая интересы вдовы погибшего, 29 июля присяжные за полтора часа достигли консенсуса и единодушно признали виновными по всем пунктам Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова, исключив у последнего эпизод с приобретением оружия.
«Единодушно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения», — уточнила Пономарёва.
Бывшему замначальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и области Мойсеенко вменяют подстрекательство к убийству Николая Чернова — куратора затянувшейся стройки изолятора «Кресты-2». Захаров проходит как пособник. На обоих указал киллер, который в марте 2017 года расстрелял Чернова на дороге во Всеволожском районе Ленобласти и получил за это 9 лет строгого режима.
В июле 2019 года присяжные оправдали Захарова и Мойсеенко. Оба вышли на свободу, но полковник ФСИН вскоре снова отправился под арест — уже как обвиняемый во взятке. В ноябре Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Присяжные услышали старую версию трёхлетней давности. По мнению обвинения, убийством Чернова, который отвечал за технадзор и эксплуатацию объектов строительства, Мойсеенко планировал скрыть нарушения на стройке Крестов-2.