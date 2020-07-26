FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.07.2020 12:23
10
Печать

Приезжие не поделили ремонт в квартире рядом с Эрмитажем. Элитное жилье запачкали кровью

В Петербурге два человека вынуждены были обратиться к больницу после того, как во время строительных работ на них набросились коллеги из другой бригады. Оставшиеся без работы успели сбежать.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, конфликт в доме 23 по Миллионной улице начался накануне днем. В полицию обратился гражданин Узбекистана, который рассказал, что они с напарниками делают ремонт и внезапно к ним ворвались шесть рабочих из Таджикистана. Завязалась обоюдная драка, но «гости» были с ножом. Они успели сбежать до приезда полиции, двоих рабочих отвезли в больницу, но вскоре отпустили — у одного резаная рана на ноге, разбита губа и сотрясение, у второго также травма головы и сломаны ребра.

Иностранцы дрались за ремонт мансарды площадью больше двухсот квадратных метров. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

SSGHQ
Мансарда там-приори незаконная. А ремонт сделают крутейший. Вопрос один. Когда у них потолок обвалится?
Киркор_Филиппов
Проверить законность мансарды...
Сергей Мецор
Так вся работа у этих приезжих, так решили правители, они здесь и работают и хозяйничают, где кому, как и что делать. Дожили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний