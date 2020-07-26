Приезжие не поделили ремонт в квартире рядом с Эрмитажем. Элитное жилье запачкали кровью

В Петербурге два человека вынуждены были обратиться к больницу после того, как во время строительных работ на них набросились коллеги из другой бригады. Оставшиеся без работы успели сбежать.



Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, конфликт в доме 23 по Миллионной улице начался накануне днем. В полицию обратился гражданин Узбекистана, который рассказал, что они с напарниками делают ремонт и внезапно к ним ворвались шесть рабочих из Таджикистана. Завязалась обоюдная драка, но «гости» были с ножом. Они успели сбежать до приезда полиции, двоих рабочих отвезли в больницу, но вскоре отпустили — у одного резаная рана на ноге, разбита губа и сотрясение, у второго также травма головы и сломаны ребра.