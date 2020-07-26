Своенравная школьница в Петербурге сорвалась с высоты третьего этажа при попытке побега. Бабушка осталась в недоумении
Гостившая у бабушки школьница из Москвы попыталась сбежать из квартиры в Калининском районе Петербурга через окно. Девочка в больнице со множеством переломов.
Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, детский плач разбудил жильца одного из домов по улице Софьи Ковалевской около восьми утра накануне. Выглянув в окно, он увидел на асфальте ребенка. 11-летняя девочка смогла объяснить, что упала с высоты третьего этажа. В больнице выяснилось, что состояние пострадавшей хуже, чем предполагалось — у нее травма головы, сломана нога и позвоночник в двух местах.
Девочка рассказала, что пыталась сбежать через окно, но не удержалась. Ребенок учится в Москве и приехал к бабушке на каникулы. Женщина рассказала, что они с внучкой накануне легли спать около двух часов ночи, при этом никаких конфликтов у них не было, а отношения нормальные. О том, что девочка выпала из окна, бабушка узнала, когда к ней пришли полицейские.
Также была опрошена тетя девочки. Та рассказала о вздорном характере ребенка, постоянных ссорах и нежелании учиться. Якобы школьница все время сидит в Интернете или общается с подростками из неблагополучных семей. Из родителей у нее только отец, который в Москве работает на заводе. Мама девочки умерла при родах.