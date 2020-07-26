FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.07.2020 12:03
5
Печать

Своенравная школьница в Петербурге сорвалась с высоты третьего этажа при попытке побега. Бабушка осталась в недоумении

Гостившая у бабушки школьница из Москвы попыталась сбежать из квартиры в Калининском районе Петербурга через окно. Девочка в больнице со множеством переломов.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, детский плач разбудил жильца одного из домов по улице Софьи Ковалевской около восьми утра накануне. Выглянув в окно, он увидел на асфальте ребенка. 11-летняя девочка смогла объяснить, что упала с высоты третьего этажа. В больнице выяснилось, что состояние пострадавшей хуже, чем предполагалось — у нее травма головы, сломана нога и позвоночник в двух местах.

Девочка рассказала, что пыталась сбежать через окно, но не удержалась. Ребенок учится в Москве и приехал к бабушке на каникулы. Женщина рассказала, что они с внучкой накануне легли спать около двух часов ночи, при этом никаких конфликтов у них не было, а отношения нормальные. О том, что девочка выпала из окна, бабушка узнала, когда к ней пришли полицейские.

Также была опрошена тетя девочки. Та рассказала о вздорном характере ребенка, постоянных ссорах и нежелании учиться. Якобы школьница все время сидит в Интернете или общается с подростками из неблагополучных семей. Из родителей у нее только отец, который в Москве работает на заводе. Мама девочки умерла при родах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Wuhan Proletarian
В 11 лет на Руси замуж выдавали, правда пару лет ждали пока девочка оформиться и жених это время жил с тещей еще вполне молодой женщиной.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний