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25.07.2020 12:55
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Петербургу добавят туристических кластеров. Часть улицы Рубинштейна войдет в интеллектуально-букинистический район

Смольный приступил к разработке «новой туристской географии Санкт-Петербурга». Первые итоги переговоров нанесли на карту, обозначив, где в городе искать арт, а где науку.

Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, 24 июля ведомство совместно с ЦСР «Северо-Запад» провело встречу с представителями креативных, образовательных и современных культурных пространств, по итогам которой и была составлена предварительная карта.

Судя по ней, в Адмиралтейском районе в пространстве между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства и будущим креативным кластером «Почтовый квартал» появится «арт-район». «Дизайн-квартал» обозначен у Академии Штиглица и ее музея. Креативно-досуговый район вырастет на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем. Научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи». В центре города появится интеллектуально-букинистический район, его «якорями» станут РНБ, Михайловский манеж, Библиотека Маяковского и «Подписные издания». Судя по карте, в очерченный квартал вошла часть уже сложившегося «питейного» кластера — улицы Рубинштейна.

«Нам важно показать, что Санкт-Петербург — это город, где есть туристические продукты на любой вкус, куда можно приезжать много раз с разными целями и в разных компаниях. Самые успешные туристические центры мира демонстрируют такую практику — в Париж, Лондон, Прагу приезжают неоднократно», — уверен Сергей Корнеев.

Глава комитета подчеркнул, что зонирование пока носит предварительный характер. «Очевидны ещё кластеры, семейного туризма (Пушкин/Павловск) и другие», — сказал он. Сейчас ведомство систематизирует идеи, чтобы затем внести в городскую программу развития туризма и продвигать совместно с Ростуризмом и через портал Visit Spb.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Zdobsi
А Дом книги с техническими книгами на Пушкинской, 2 не хотите вернуть? А то какие-то креативные пространства, космические корабли и мечты о туристической столице.
***_555
- Как пройти в библиотеку?
- В 3 часа ночи?
- Там наливают.
sakorol
Креативное пространство «Ткачи», располагавшееся в реконструированном здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова по адресу: набережная Обводного канала, 60 в Петербурге, прекратило свою работу. Об этом со ссылкой на группу «Ткачей» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает «Фонтанка.ру».
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