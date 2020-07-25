Петербургу добавят туристических кластеров. Часть улицы Рубинштейна войдет в интеллектуально-букинистический район

Смольный приступил к разработке «новой туристской географии Санкт-Петербурга». Первые итоги переговоров нанесли на карту, обозначив, где в городе искать арт, а где науку.

Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, 24 июля ведомство совместно с ЦСР «Северо-Запад» провело встречу с представителями креативных, образовательных и современных культурных пространств, по итогам которой и была составлена предварительная карта.

Судя по ней, в Адмиралтейском районе в пространстве между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства и будущим креативным кластером «Почтовый квартал» появится «арт-район». «Дизайн-квартал» обозначен у Академии Штиглица и ее музея. Креативно-досуговый район вырастет на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем. Научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи». В центре города появится интеллектуально-букинистический район, его «якорями» станут РНБ, Михайловский манеж, Библиотека Маяковского и «Подписные издания». Судя по карте, в очерченный квартал вошла часть уже сложившегося «питейного» кластера — улицы Рубинштейна.

