Петербургу добавят туристических кластеров. Часть улицы Рубинштейна войдет в интеллектуально-букинистический район
Смольный приступил к разработке «новой туристской географии Санкт-Петербурга». Первые итоги переговоров нанесли на карту, обозначив, где в городе искать арт, а где науку.
Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, 24 июля ведомство совместно с ЦСР «Северо-Запад» провело встречу с представителями креативных, образовательных и современных культурных пространств, по итогам которой и была составлена предварительная карта.
Судя по ней, в Адмиралтейском районе в пространстве между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства и будущим креативным кластером «Почтовый квартал» появится «арт-район». «Дизайн-квартал» обозначен у Академии Штиглица и ее музея. Креативно-досуговый район вырастет на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем. Научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи». В центре города появится интеллектуально-букинистический район, его «якорями» станут РНБ, Михайловский манеж, Библиотека Маяковского и «Подписные издания». Судя по карте, в очерченный квартал вошла часть уже сложившегося «питейного» кластера — улицы Рубинштейна.
«Нам важно показать, что Санкт-Петербург — это город, где есть туристические продукты на любой вкус, куда можно приезжать много раз с разными целями и в разных компаниях. Самые успешные туристические центры мира демонстрируют такую практику — в Париж, Лондон, Прагу приезжают неоднократно», — уверен Сергей Корнеев.
Глава комитета подчеркнул, что зонирование пока носит предварительный характер. «Очевидны ещё кластеры, семейного туризма (Пушкин/Павловск) и другие», — сказал он. Сейчас ведомство систематизирует идеи, чтобы затем внести в городскую программу развития туризма и продвигать совместно с Ростуризмом и через портал Visit Spb.