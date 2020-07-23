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23.07.2020 09:15
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Китайцы запустили миссию к Марсу. Найти хотят воду и жизнь

Китай отчитался об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».

Как сообщает 23 июля ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, запуск состоялся сегодня в 12:41 по местному времени (7:41 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Южный Китай. Зонд отправился в космос на тяжёлой ракете-носителе CZ-5 («Чанчжэн-5»). Через 36 минут после старта он вышел на заданную орбиту.

Запуск «Тяньвэнь-1». Кадр из видео в YouTube&nbsp;
Запуск «Тяньвэнь-1». Кадр из видео в YouTube 

Достичь Красной планеты зонд должен в феврале 2021 года. То есть расстояние от Земли до Марса, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, он преодолеет за семь месяцев. Три месяца он проведёт на орбите, затем сядет на поверхность. Его цель — исследование состава почвы Марса, особенностей его атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни, а также изучение возможностей для его потенциальной колонизации.

«Тяньвэнь» — это название программы КНР по освоению Марса. Оно символизирует любовь китайцев к познанию истин мироздания и стремление к инновациям, а переводится как «Вопросы к небу» — в честь произведения китайского поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.).

Запуск «Тяньвэнь-1». Кадр из видео в YouTube&nbsp;
Запуск «Тяньвэнь-1». Кадр из видео в YouTube 

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Комментарии (8)

Chinalove
Ну а что великой в прошлом нации остаётся сейчас делать? Тихонько в тряпочку подшучивать над достижениями других...
126745288
как поживает батут Рогожина?
sektor7
Ну,все
Пропал Марс.
Был красной, станет жёлтой планетой
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