Китайцы запустили миссию к Марсу. Найти хотят воду и жизнь
Китай отчитался об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
Как сообщает 23 июля ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, запуск состоялся сегодня в 12:41 по местному времени (7:41 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Южный Китай. Зонд отправился в космос на тяжёлой ракете-носителе CZ-5 («Чанчжэн-5»). Через 36 минут после старта он вышел на заданную орбиту.
Достичь Красной планеты зонд должен в феврале 2021 года. То есть расстояние от Земли до Марса, которое в разное время составляет от 55 млн до 400 млн км, он преодолеет за семь месяцев. Три месяца он проведёт на орбите, затем сядет на поверхность. Его цель — исследование состава почвы Марса, особенностей его атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни, а также изучение возможностей для его потенциальной колонизации.
«Тяньвэнь» — это название программы КНР по освоению Марса. Оно символизирует любовь китайцев к познанию истин мироздания и стремление к инновациям, а переводится как «Вопросы к небу» — в честь произведения китайского поэта Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.).