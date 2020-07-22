Семак: Нас выбил из колеи гол после рикошета

— Хорошая игра была по качеству, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита». – Очень неплохо начали. Выбил немножко из колеи гол после рикошета. После пропущенного мяча не хватало нам остроты в атаке, хотя контролировали мяч неплохо. Во втором тайме смогли все-таки забить и один, и второй мяч, добиться волевой победы. С чем я команду и поздравляю. Понятно, что дали возможность кому-то отдохнуть — кто-то остался, кто-то сыграл тайм, молодежь получила игровой опыт. Саша Васютин отыграл. Потихоньку даем возможность играть тем футболистам, которые у нас в обойме. Рад за Мамману, который фактически год спустя вернулся в строй, сегодня провел 45 минут. Конечно, это здорово. Сейчас самое важное восстановиться и готовиться к финалу Кубка России.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подвел итоги матча 30 тура чемпионата России против «Ростова», который прошел в среду, 22 июля, в Ростове-на-Дону. Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

Напомним, «Зенит» занял итоговое первое место с 72 очками и в седьмой раз в своей истории стал чемпионом страны. Серебряные медали достались «Локомотиву» (57 очков), бронзовые – «Краснодар» (52).

В сезоне 2019/20 «Зениту» осталось сыграть в финале Кубка России против «Химок». Матч пройдет 25 июля. Место проведения еще не определено. Изначально финальный матч должен был пройти в Екатеринбурге, но руководство «Зенита» предложило его перенести в Санкт-Петербург.