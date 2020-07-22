Как отметили в ведомстве, в январе–июне 2020 года в Северной столице было зарегистрировано 10267 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 3,4% больше, чем в январе–июне 2019 года. Их доля в общем числе преступлений составила 39,6%.



За шесть месяцев 2020 года случаев мошенничества стало вдвое больше - 3591. Зарегистрировано 79 убийств и покушений на убийство. Это на 27,4% больше, чем в прошлом году. 65 случаев хулиганства (+32,7%) и 9189 краж (+2,2%).

