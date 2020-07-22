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22.07.2020 22:40
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В Петербурге под прикрытием коронавируса стали больше обманывать и убивать

Петростат зафиксировал увеличение числа отдельных видов преступлений в Северной столице в коронавирусный год, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

Фото: Петростат

Как отметили в ведомстве, в январе–июне 2020 года в Северной столице было зарегистрировано 10267 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 3,4% больше, чем в январе–июне 2019 года. Их доля в общем числе преступлений составила 39,6%.

За шесть месяцев 2020 года случаев мошенничества стало вдвое больше - 3591. Зарегистрировано 79 убийств и покушений на убийство. Это на 27,4% больше, чем в прошлом году. 65 случаев хулиганства (+32,7%) и 9189 краж (+2,2%).

Фото: Петростат

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Комментарии (1)

Gregory Skidan
Интересна была бы статистика не по учащимся/женщинам/несовершеннолетним, а по региону приезжих и длительности их нахождения в Петербурге.
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