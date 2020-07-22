ФСБ не хотела возбуждать «дело Эрмитажа», заявил бывший замминистра культуры

Эпизод с исчезновением 900 миллионов рублей на строительстве фондохранилища Эрмитажа изучался следствием ФСБ, которое не нашло признаков хищений. Об этом 22 июля заявил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, которому через несколько лет предъявило обвинение уже другое ведомство — Следственный комитет.

«Следственное управление ФСБ, расследуя то дело [реставраторов], видело эпизод по Эрмитажу, не нашло в нем состава преступления и отказалось его расследовать. А потом через три года Следственный комитет взял и нашел состав преступления», — цитирует Пирумова РБК.



Эрмитаж стал поводом для предъявления Пирумову обвинения в организации преступного сообщества. Расследование завершено, но дело неприкаянным блуждает по судам и Генпрокуратуре. Пирумов не хотел, чтобы его слушали в Петербурге. Эрмитаж не хочет «слушаться» в Москве. Генпрокуратура хочет «сослать» дело в Серпухов, считая, что столичные суды не смогут беспристрастно рассмотреть материалы в отношении Пирумова. Он якобы способен оказать давление.

Вопрос о подсудности дошел до Верховного суда. Заседание назначено на 27 июля.

По версии обвинения, Пирумов в 2015 году создал преступное сообщество для систематического хищения бюджетных средств. При исполнении госконтракта между Эрмитажем и компанией «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге предположительно похищены 900 миллионов рублей. Соучастниками Пирумова считаются экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов, финансист Юлия Бегеза. Еще один бывший представитель Минкульта Борис Мазо находится в Австрии и дожидается экстрадиции в Россию.

