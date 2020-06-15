Дело Эрмитажа уезжает в Москву. Музей хотел засудить бывшего замминистра культуры на своей территории

Санкт-Петербургский городской суд отказал Эрмитажу и прокуратуре в определении подсудности уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей на строительстве фондохранилища. Сообщество бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возвращается в родную Москву.

О рассмотрении 15 июня апелляций прокуратуры и Эрмитажа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Прокурор пояснил, что большая часть преступлений совершена и окончена в Петербурге и дело подсудно Куйбышевскому суду. Так же считали представители потерпевшего», — уточнили в пресс-службе.