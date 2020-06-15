Дело Эрмитажа уезжает в Москву. Музей хотел засудить бывшего замминистра культуры на своей территории
Санкт-Петербургский городской суд отказал Эрмитажу и прокуратуре в определении подсудности уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей на строительстве фондохранилища. Сообщество бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возвращается в родную Москву.
О рассмотрении 15 июня апелляций прокуратуры и Эрмитажа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Прокурор пояснил, что большая часть преступлений совершена и окончена в Петербурге и дело подсудно Куйбышевскому суду. Так же считали представители потерпевшего», — уточнили в пресс-службе.
Горсуд отказал им в петербургской «прописке» дела, его рассмотрит Никулинский суд Москвы.
Меняя подсудность, Куйбышевский суд исходил из того, что самый тяжкий эпизод — организация преступного сообщества — относится к столице. Пирумов и другие фигуранты придерживаются той же логики, хотя вину не признают.
Бывший замминистра культуры, по версии обвинения, похитил с соучастниками более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и компанией «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге. Объем преступно легализованных средств оценивается в 800 миллионов.
Соучастниками считаются экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов, финансист Юлия Бегеза.