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15.06.2020 13:45
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Дело Эрмитажа уезжает в Москву. Музей хотел засудить бывшего замминистра культуры на своей территории

Санкт-Петербургский городской суд отказал Эрмитажу и прокуратуре в определении подсудности уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей на строительстве фондохранилища. Сообщество бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возвращается в родную Москву.

О рассмотрении 15 июня апелляций прокуратуры и Эрмитажа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Прокурор пояснил, что большая часть преступлений совершена и окончена в Петербурге и дело подсудно Куйбышевскому суду. Так же считали представители потерпевшего», — уточнили в пресс-службе.

Горсуд отказал им в петербургской «прописке» дела, его рассмотрит Никулинский суд Москвы.

Меняя подсудность, Куйбышевский суд исходил из того, что самый тяжкий эпизод — организация преступного сообщества — относится к столице. Пирумов и другие фигуранты придерживаются той же логики, хотя вину не признают.

Бывший замминистра культуры, по версии обвинения, похитил с соучастниками более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и компанией «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге. Объем преступно легализованных средств оценивается в 800 миллионов.

Соучастниками считаются экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов, финансист Юлия Бегеза.

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Комментарии (2)

piterez
Вопрос остается открытым - уйдут ли виновные от ответственности, будут ли новые виновные и кто организатор преступления, таковой должен быть, если есть организованная группа....
SlawaPiter
"Крыша" Пирумова покруче будет, да и внемлют, ежели копнут поширше много голов полетит...
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