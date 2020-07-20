«Зенит» все ближе. Смольный меняет постановление о названии станций метро

Комитет по культуре опубликовал проект, который меняет постановление «О наименовании станций метрополитена». Там, где значилась «Новокрестовская», теперь будет «Зенит».



Проект постановления опубликован 20 июля. Слова «Новокрестовская» - юго-западнее дома № 15 по Северной дор.» заменяются на «Зенит» — юго-западнее дома № 15 по Северной дор. (условное название — «Новокрестовская»)».



Авторы документа ссылаются на протокол заседания Топонимической комиссии. Напомним, ранее за переименование станции метро проголосовали 17 членов комиссии, против — шестеро, воздержались — трое. Футбольный клуб «Зенит» готов взять на себя весомую часть расходов, связанных с изменением названия. Ранее предполагалось, что если ее переименуют в честь клуба, то изменится и дизайн. Напомним, сейчас станция закрыта, так как на ней идет ремонт и меняется облицовка.

