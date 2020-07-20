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20.07.2020 16:52
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Поиски бомбы задержали в Петербурге девять самолётов

Девять самолётов с опозданием вылетели из Пулково 20 июня из-за усиленного досмотра в петербургском аэропорту, который на протяжении недели провоцируют анонимные сообщения о заминировании.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, ничего взрывоопасного в результате проверки воздушных судов и здания терминалов сотрудники экстренных служб не нашли. Аэропорт вернулся к штатному режиму работы в 15:40.

Согласно онлайн-табло, вынужденные мероприятия задержали вылеты в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Симферополь и два рейса в столицу. Пассажиры ждали от одного до трёх часов.

Полицию и службу авиационной безопасности в Пулково мобилизую с начала прошлой недели. Сообщения о якобы заложенных бомбах напоминают «взрывную» рассылку, которая с осени 2019 года заставляла эвакуироваться суды. «Минёры» требовали 120 биткоинов, якобы украденных с биржи WEX Константином Малофеевым. За несколько месяцев поймать их не удалось.

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