Поиски бомбы задержали в Петербурге девять самолётов

Девять самолётов с опозданием вылетели из Пулково 20 июня из-за усиленного досмотра в петербургском аэропорту, который на протяжении недели провоцируют анонимные сообщения о заминировании.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, ничего взрывоопасного в результате проверки воздушных судов и здания терминалов сотрудники экстренных служб не нашли. Аэропорт вернулся к штатному режиму работы в 15:40.

Согласно онлайн-табло, вынужденные мероприятия задержали вылеты в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Симферополь и два рейса в столицу. Пассажиры ждали от одного до трёх часов.