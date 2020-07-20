Закрытые границы заставили «Йокерит» задуматься о возможности играть домашние матчи в Петербурге

Руководство хельсинкского хоккейного клуба «Йокерит» на этой неделе должно согласовать с КХЛ даты и места проведения матчей, но коронавирусные ограничения заставили финскую команду задуматься о том, где лучше играть сезон.

Как сообщает Yle 20 июля, рассматривается и вариант проведения домашних матчей в Петербурге.

«Я не буду спекулировать на этой теме. Все варианты тщательно изучаются. Я пока не знаю, каким будет окончательное решение — слишком много открытых вопросов. Конечно, наша главная цель — играть в Хельсинки. Но время уходит, и проблема с пересечением границы сохраняется…» — прокомментировал коллизию владелец «Йокерита» Яри Курри, отметив, что ведутся переговоры с КХЛ.