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17.07.2020 20:27
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Военные грузовики раздавили вклинившиеся в колонну «Ниву» и «ГАЗель» под Ярославлем

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-28939428_975023" data-from-id="-28939428" data-post-id="-28939428_975023" data-post-click-type="post_owner_link">«АВТОПОРТАЛ76.РУ»</a>
Скриншот видео из группы «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

Тяжелое ДТП с участием военной колонны произошло 17 июля в Ярославской области. Погибли водители двух машин, оказавшихся между армейскими грузовиками. Одну из них буквально смяло в ком покореженного металла.

Как сообщает портал 76.ru, авария произошла в 10 часов утра на автодороге Москва — Ярославль, в районе поселка Петровское, столкнулись два тяжелых военных грузовика, ехавшие в организованной колонне с сопровождением, грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Нива», которые вклинились между ними. Фургон расплющил об армейский грузовик кабину, а внедорожник смяло и вдавило под вторую грузовую машину.

В результате водители «ГАЗели» и «Нивы» погибли на месте. Известно, что за рулем внедорожника был 19-летний парень. Он учился на спасателя, у него остались жена и грудной ребенок.

«В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие», - сообщили изданию в пресс-службе Западного военного округа.

Один из автомобилистов, проезжавший мимо участников ДТП незадолго до трагедии, рассказал журналистам, что военные грузовики ехали по двум полосам с разрывом более 100 метров. «Колонна двигалась в сторону Москвы, два «Урала» ехали по правой полосе, три по левой. Они не давали «Ниве» и «ГАЗели» пойти на обгон. Позади по правой полосе ехали ещё два или три «Урала». Поток на трассе был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их», - цитирует очевидца издание. По его словам, перед въездом в Петровск дорога двухполосная в каждом направлении, а затем сужается до однополосной, а ДТП произошло метров через 150–200 после сужения.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-28939428_975023" data-from-id="-28939428" data-post-id="-28939428_975023" data-post-click-type="post_owner_link">«АВТОПОРТАЛ76.РУ»</a>
Скриншот видео из группы «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

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Комментарии (2)

Гражданкa
жуть, машины мнутся, как бумага... а есть какие-то марки автомобилей, которые могут пережить такие аварии и не стать могилой?
Mazzzz
Это цветочки ещё ...
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