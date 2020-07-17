Скриншот видео из группы «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

Тяжелое ДТП с участием военной колонны произошло 17 июля в Ярославской области. Погибли водители двух машин, оказавшихся между армейскими грузовиками. Одну из них буквально смяло в ком покореженного металла.

Как сообщает портал 76.ru, авария произошла в 10 часов утра на автодороге Москва — Ярославль, в районе поселка Петровское, столкнулись два тяжелых военных грузовика, ехавшие в организованной колонне с сопровождением, грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Нива», которые вклинились между ними. Фургон расплющил об армейский грузовик кабину, а внедорожник смяло и вдавило под вторую грузовую машину.

В результате водители «ГАЗели» и «Нивы» погибли на месте. Известно, что за рулем внедорожника был 19-летний парень. Он учился на спасателя, у него остались жена и грудной ребенок.

«В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие», - сообщили изданию в пресс-службе Западного военного округа.

Один из автомобилистов, проезжавший мимо участников ДТП незадолго до трагедии, рассказал журналистам, что военные грузовики ехали по двум полосам с разрывом более 100 метров. «Колонна двигалась в сторону Москвы, два «Урала» ехали по правой полосе, три по левой. Они не давали «Ниве» и «ГАЗели» пойти на обгон. Позади по правой полосе ехали ещё два или три «Урала». Поток на трассе был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их», - цитирует очевидца издание. По его словам, перед въездом в Петровск дорога двухполосная в каждом направлении, а затем сужается до однополосной, а ДТП произошло метров через 150–200 после сужения.