России и не снилось. Норвежский миллиардер перестраивает свою нефтяную империю, чтобы не потерять её в будущем возобновляемой энергии

Как пишет 17 июля Bloomberg , цель трансформации — оздоровить оказавшиеся в кризисе нефтяные компании, используя возможности возобновляемых источников энергии. Инвестиционная компания Рёкке Aker ASA планирует объединить двух своих крупнейших поставщиков для нефтяной промышленности, инжиниринговую компанию Aker Solutions ASA и разработчика платформ Kvaerner ASA, в то же время формируя из двух бизнес-направлений Aker Solutions (оффшорная ветроэнергетика и улавливание углерода) две новые компании, которые сформируют новый хаб для производства возобновляемой энергии.

Заглядывая в зелёное будущее, один из богатейших норвежских миллиардеров, Кьелль Инге Рёкке, перестраивает структуру своего бизнеса, в основе которого лежит нефтяная отрасль.

После того, как этот план был представлен, поставщики нефтяных услуг выросли на торгах в Осло: Aker Solutions — на 37% (максимум за почти четыре месяца), а Kvaerner — на 19%.

В заявлении Aker признаёт, что «возобновляемые источники энергии превратились из нишевых технологий в глобальные отрасли», поэтому хочет занять своё место на этом рынке, принимая активное участие в его развитии. Aker также намерен приобрести разработчика ветроэнергетики NBT AS, капитализация которого оценивается в 333 миллиона долларов, чтобы расширить свою новую группу компаний в сфере возобновляемых источников энергии под названием Aker Horizons.

Норвежское правительство, которое является основным владельцем обеих компаний через свою 30-процентную долю в Aker Kvaerner Holding AS, поддерживает слияние Aker Solutions и Kvaerner.

Ранее Forbes писал, что Рёкке строит самую большую яхту в мире стоимостью 350 млн долларов с лабораториями, и, по словам бизнесмена, судном смогут бесплатно пользоваться учёные, чтобы спасать Мировой океан.