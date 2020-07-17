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17.07.2020 15:58
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России и не снилось. Норвежский миллиардер перестраивает свою нефтяную империю, чтобы не потерять её в будущем возобновляемой энергии

Заглядывая в зелёное будущее, один из богатейших норвежских миллиардеров, Кьелль Инге Рёкке, перестраивает структуру своего бизнеса, в основе которого лежит нефтяная отрасль.

Как пишет 17 июля Bloomberg, цель трансформации — оздоровить оказавшиеся в кризисе нефтяные компании, используя возможности возобновляемых источников энергии. Инвестиционная компания Рёкке Aker ASA планирует объединить двух своих крупнейших поставщиков для нефтяной промышленности, инжиниринговую компанию Aker Solutions ASA и разработчика платформ Kvaerner ASA, в то же время формируя из двух бизнес-направлений Aker Solutions (оффшорная ветроэнергетика и улавливание углерода) две новые компании, которые сформируют новый хаб для производства возобновляемой энергии.

После того, как этот план был представлен, поставщики нефтяных услуг выросли на торгах в Осло: Aker Solutions — на 37% (максимум за почти четыре месяца), а Kvaerner — на 19%.

В заявлении Aker признаёт, что «возобновляемые источники энергии превратились из нишевых технологий в глобальные отрасли», поэтому хочет занять своё место на этом рынке, принимая активное участие в его развитии. Aker также намерен приобрести разработчика ветроэнергетики NBT AS, капитализация которого оценивается в 333 миллиона долларов, чтобы расширить свою новую группу компаний в сфере возобновляемых источников энергии под названием Aker Horizons.

Норвежское правительство, которое является основным владельцем обеих компаний через свою 30-процентную долю в Aker Kvaerner Holding AS, поддерживает слияние Aker Solutions и Kvaerner.

Ранее Forbes писал, что Рёкке строит самую большую яхту в мире стоимостью 350 млн долларов с лабораториями, и, по словам бизнесмена, судном смогут бесплатно пользоваться учёные, чтобы спасать Мировой океан.

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Комментарии (2)

ТиМуР
Если бы так во всех странах .. утопия :(
krasnonosov
Для путинских "эффективных" менеджеров, (которых чуть что и сразу перекупят западные компании) это слишком сложно. Они максимум, что научились качать и продавать за даром китайцам ту жижу, которая сама фонтанирует. И продолжать спать на печи.
Они проспали сланцевую революцию в США, свалившую баррель со 120 долларов до 40, проспят и возобновляемые источники.
В итоге руками этих путинских управленцев россияне вскоре начнут зарплаты и пенсии получать в виде ведра нефти и двух шариков с газом в месяц.
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