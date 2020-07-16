Дырявая труба обеспечила работу «фонтана» во Фрунзенском районе. Искусственный источник забил у фундамента девятиэтажного дома, жители которого могли наблюдать за ним прямо из окон и с балконов.



Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 16 июля, которое проводит гидравлические испытания в районе, их специалисты обнаружили нарушение на сетях по адресу: Купчинская улица, дом № 19, корпус 2, в 11:30. В настоящий момент вытекание воды, температура которой не превышает 40 °C, локализовано.

