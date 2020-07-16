В Купчино из-под девятиэтажки забил гейзер. Под фундаментом образовалась яма
Дырявая труба обеспечила работу «фонтана» во Фрунзенском районе. Искусственный источник забил у фундамента девятиэтажного дома, жители которого могли наблюдать за ним прямо из окон и с балконов.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 16 июля, которое проводит гидравлические испытания в районе, их специалисты обнаружили нарушение на сетях по адресу: Купчинская улица, дом
В пресс-службе компании также добавили, что в результате случившегося оказался подтоплен подвал. Откачкой воды займётся «Теплосеть».
Первые минуты прорыва и его последствия очевидцы засняли на видео и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что часть асфальта провалилась у основания здания. Вырывавшаяся из-под земли вода быстро заполнила собой придомовую территорию.
Купчино «бурлит» уже второй день. Накануне в процессе гидравлических испытаний рванула труба на Будапештской улице.