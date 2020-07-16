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16.07.2020 12:43
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В Купчино из-под девятиэтажки забил гейзер. Под фундаментом образовалась яма

Дырявая труба обеспечила работу «фонтана» во Фрунзенском районе. Искусственный источник забил у фундамента девятиэтажного дома, жители которого могли наблюдать за ним прямо из окон и с балконов.

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 16 июля, которое проводит гидравлические испытания в районе, их специалисты обнаружили нарушение на сетях по адресу: Купчинская улица, дом № 19, корпус 2, в 11:30. В настоящий момент вытекание воды, температура которой не превышает 40 °C, локализовано.

В пресс-службе компании также добавили, что в результате случившегося оказался подтоплен подвал. Откачкой воды займётся «Теплосеть».

Первые минуты прорыва и его последствия очевидцы засняли на видео и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что часть асфальта провалилась у основания здания. Вырывавшаяся из-под земли вода быстро заполнила собой придомовую территорию.

Купчино «бурлит» уже второй день. Накануне в процессе гидравлических испытаний рванула труба на Будапештской улице.

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