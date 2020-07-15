В процессе гидравлических испытаний днем 15 июля во Фрунзенском районе Петербурга рванула труба. Теплой водой залило парковку.



Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая 15 июля проводит в районе гидравлические испытания, сейчас прорыв локализован, и вода из дырявой трубы больше не хлещет. Отмечается, что температура теплоносителя на период испытаний не превышает 40 градусов тепла.

Фото и видео с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы. Судя по кадрам, рвануло почти на газоне, а вода залила парковку.