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15.07.2020 16:33
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В Купчино забурлило после испытаний теплосетей. Ожидая подобного, воду сделали негорячей

В процессе гидравлических испытаний днем 15 июля во Фрунзенском районе Петербурга рванула труба. Теплой водой залило парковку.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая 15 июля проводит в районе гидравлические испытания, сейчас прорыв локализован, и вода из дырявой трубы больше не хлещет. Отмечается, что температура теплоносителя на период испытаний не превышает 40 градусов тепла.

Фото и видео с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы. Судя по кадрам, рвануло почти на газоне, а вода залила парковку.

© Фонтанка.Ру

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