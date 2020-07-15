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15.07.2020 15:16
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Роспотребнадзор: В России популяционный иммунитет к коронавирусу есть у 26% населения

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации в стране.

«Уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Очевидно, что максимальные цифры — по крупным городам», — заявила 15 июля глава федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что максимальные показатели коллективного иммунитета наблюдаются у детей до 6 лет (до 42% от всех обследованных) и от 7 до 13 лет (до 38%). Попова отметила, что это «внушает оптимизм».

По ее словам, власти ввели ограничения на этапе подъема, не дожидаясь активного роста заболевших. России удалось «срезать пик эпидемии», и показатель заболеваемости на пике был одним из самых низких в мире. Также Попова подчеркнула, что РФ остается лидером по тестированию на COVID-19, а охват не снижается.

С начала пандемии в стране было выявлено уже 746 369 заболевших коронавирусом. Результаты первого этапа исследования Европейского университета показали, что около 8% петербуржцев являются носителями антител к коронавирусу. «Инвитро» нашла антитела к COVID-19 у почти 20% горожан, которые сами обратились в службу для сдачи теста.

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Комментарии (9)

261782811
Я когда слушаю заявления от этих людей то мне кажется их уже ни одна вакцина и прививка не возьмёт. Такое несут что можно обалдеть ( хотел написать другое слово но не буду)......
spb7771250
Например, потому, что это будет проигрыш в международной олимпиаде здравоохранения по Ковиду. Еще раз подчеркну, это какое-то странное заявление, абсурд в высших органах власти.
260657101
Странно в Петербурге на подтвержденной научной методике ,
с раскрытием методики, подтвердили наличие у 8% населения антитела. А тут Попова опять на голубом глазу жонглирует какими то фантастическими цифрами и пытается то ли сеанс гипноза устроить коллективный, или обосновать принятие какие то решений? Почему во главе федерального ведомства , стоит некомпетентный специалист, мы все имели возможность увидеть насколько неготова оказалась страна к пандемии, какая дичь творится со статистикой, как волюнтаристки принимаются решения по ограничениями и их снятию. Вообще конечно вопрос риторический, у нас все чиновники класса А, за очень редким исключением, по уровню компетенции, одного поля ягоды.
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