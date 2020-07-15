Роспотребнадзор: В России популяционный иммунитет к коронавирусу есть у 26% населения

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации в стране.



«Уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Очевидно, что максимальные цифры — по крупным городам», — заявила 15 июля глава федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что максимальные показатели коллективного иммунитета наблюдаются у детей до 6 лет (до 42% от всех обследованных) и от 7 до 13 лет (до 38%). Попова отметила, что это «внушает оптимизм».