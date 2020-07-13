«Инвитро» нашла антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев. Большинству из них от 18 до 45 лет

Сотрудники компании «Инвитро», предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики, нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев, сдавших анализ. Всего в исследовании поучаствовали более 43 тыс. горожан. Об этом 13 июля сообщают в пресс-службе компании.



Среди жителей Петербурга, сдавших анализ на выявление антител класса G, было 58 % женщин и 42 % мужчин. Иммунитет обнаружили у 57,3 % женщин и 42,7 % мужчин.