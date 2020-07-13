FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 10:38
2
Печать

«Инвитро» нашла антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев. Большинству из них от 18 до 45 лет

Сотрудники компании «Инвитро», предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики, нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев, сдавших анализ. Всего в исследовании поучаствовали более 43 тыс. горожан. Об этом 13 июля сообщают в пресс-службе компании.

Среди жителей Петербурга, сдавших анализ на выявление антител класса G, было 58 % женщин и 42 % мужчин. Иммунитет обнаружили у 57,3 % женщин и 42,7 % мужчин.

61 % счастливчиков с антителами к SARS-CoV-2 оказался в возрастной группе от 18 до 45 лет. 30 % проиммунизировавшихся находятся в возрасте 45–60 лет и всего 4 % приходятся на группу риска 65+. Меньше всего положительных результатов среди подростков 14–18 лет (2 %) и детей младше 14 лет (3 %).

В других регионах Северо-Запада количество людей с выявленным иммунитетом колеблется от 6 до 25 %. Так, в Ленобласти исследование прошли 6700 жителей, антитела нашли у 22,6 % из них. В Архангельской области антитела выявили у 25,5 % из 2 400 сдавших анализ, а в Мурманской области — у 6 % из 1700 протестировавшихся. Интересно, что в Москве исследование прошли более 111 тыс. человек, но антитела обнаружили только у 16,9 % из них.

По официальным данным на конец мая, антитела к коронавирусу обнаружили у 4–14 % петербуржцев, принявших участие в различных исследованиях. Также сообщалось, что в столице иммунитет наблюдается у 18 % жителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

spb7771250
Я ни на что не намекаю, но, Фонтанка, советую уточнить в Инвитро тип тестов вплоть до конкретной марки, их избирательность именно к этому вирусу, а потом проконсультироваться с нормальным врачом. Заодно можете спросить про длительность жизни этих антител. Что-то я сомневаюсь в таких данных, даже понимая то, что обращались контактные и заболевшие. )
262126571
Люди старше 45, видимо, не нужны государству. Могут болеть, становиться инвалидами и дохнуть. Вот она позитивная динамика!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний