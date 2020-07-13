«Инвитро» нашла антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев. Большинству из них от 18 до 45 лет

Сотрудники компании «Инвитро», предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики, нашли антитела к коронавирусу у 19,8 % петербуржцев, сдавших анализ. Всего в исследовании поучаствовали более 43 тыс. горожан. Об этом 13 июля сообщают в пресс-службе компании.
Среди жителей Петербурга, сдавших анализ на выявление антител класса G, было 58 % женщин и 42 % мужчин. Иммунитет обнаружили у 57,3 % женщин и 42,7 % мужчин.
61 % счастливчиков с антителами к SARS-CoV-2 оказался в возрастной группе от 18 до 45 лет. 30 % проиммунизировавшихся находятся в возрасте 45–60 лет и всего 4 % приходятся на группу риска 65+. Меньше всего положительных результатов среди подростков 14–18 лет (2 %) и детей младше 14 лет (3 %).
В других регионах Северо-Запада количество людей с выявленным иммунитетом колеблется от 6 до 25 %. Так, в Ленобласти исследование прошли 6700 жителей, антитела нашли у 22,6 % из них. В Архангельской области антитела выявили у 25,5 % из 2 400 сдавших анализ, а в Мурманской области — у 6 % из 1700 протестировавшихся. Интересно, что в Москве исследование прошли более 111 тыс. человек, но антитела обнаружили только у 16,9 % из них.
По официальным данным на конец мая, антитела к коронавирусу обнаружили у 4–14 % петербуржцев, принявших участие в различных исследованиях. Также сообщалось, что в столице иммунитет наблюдается у 18 % жителей.