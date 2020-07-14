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14.07.2020 20:33
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У «Яндекс.Музыки» появился серьёзный конкурент. Spotify 15 июля начнёт работу в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля запускается в России, приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Помимо России Spotify начнёт работу в еще 12 странах: Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдавии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии, говорится в сообщении компании. В результате сервис охватит пользователей более чем 90 стран. Запуск на новых территориях - серьёзный шаг: по словам вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера, этот шаг откроет доступ к сервису для 250 млн человек, тогда как в настоящее время им пользуются около 286 млн.

Приложение содержит в себе более чем 50 млн треков. Слушать музыку можно будет как на бесплатной основе, так и по подписке (без рекламы). Россиянам предложат несколько тарифов, включая семейный. Стандартный месячный тариф будет таким же, как у «Яндекс.Музыки», - 169 рублей.

Сервис уже пытался зайти на российский рынок в 2015 году, но тогда ему помешали кризис и закон о запрете хранения персональных данных пользователей из РФ за пределами страны.

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Комментарии (3)

BlackCat_5e4d41df7616d
А про Soundclound то вообще забыли. Да тот же Bandcamp на три головы выше всех вместе взятых площадок и при том большинство музыки что там что там абсолютно бесплатна для прослушивания. Похоже такие площадки только продвинутым известны. Да это и понятно, обычных фэнов можно сколько угодно доить...
DanStark
Вот же блин как дёшево. В ЕС 10 Евро индивидуальная подписка, а тут почти в 5 раз дешевле.
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