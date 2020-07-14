У «Яндекс.Музыки» появился серьёзный конкурент. Spotify 15 июля начнёт работу в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля запускается в России, приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play.
Помимо России Spotify начнёт работу в еще 12 странах: Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдавии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии, говорится в сообщении компании. В результате сервис охватит пользователей более чем 90 стран. Запуск на новых территориях - серьёзный шаг: по словам вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера, этот шаг откроет доступ к сервису для 250 млн человек, тогда как в настоящее время им пользуются около 286 млн.
Приложение содержит в себе более чем 50 млн треков. Слушать музыку можно будет как на бесплатной основе, так и по подписке (без рекламы). Россиянам предложат несколько тарифов, включая семейный. Стандартный месячный тариф будет таким же, как у «Яндекс.Музыки», - 169 рублей.
Сервис уже пытался зайти на российский рынок в 2015 году, но тогда ему помешали кризис и закон о запрете хранения персональных данных пользователей из РФ за пределами страны.