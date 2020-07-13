FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +20
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 23:30
0
Печать

В Москве всплеск в списке летальных исходов за сутки. Умерли ещё 37 человек с СOVID-19

В Москве за сутки скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом. Такие данные вечером 13 июля приводит столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в городе умерли 4205 человек.

В последние дни прирост в списке летальных исходов в столице отчётливо замедлялся. Накануне сообщалось о том, что спасти не удалось 25 человек, до этого речь шла о 27 и 29 погибших.

В Петербурге число скончавшихся с начала эпидемии с подтвержденным коронавирусом накануне превысило 1600 человек. В июне смертность в городе стала рекордной за последние 10 лет.

Седьмая часть всех случаев официально приходится на СOVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний