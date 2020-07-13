В Москве всплеск в списке летальных исходов за сутки. Умерли ещё 37 человек с СOVID-19

В Москве за сутки скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом. Такие данные вечером 13 июля приводит столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в городе умерли 4205 человек.

В последние дни прирост в списке летальных исходов в столице отчётливо замедлялся. Накануне сообщалось о том, что спасти не удалось 25 человек, до этого речь шла о 27 и 29 погибших.

В Петербурге число скончавшихся с начала эпидемии с подтвержденным коронавирусом накануне превысило 1600 человек. В июне смертность в городе стала рекордной за последние 10 лет.