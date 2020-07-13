Россия отменяет обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в Россию. Изменения вступят в силу с 15 июля. Об этом 13 июля говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранным гражданам нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Анализы должны быть получены не раньше, чем за три дня до пересечения границы. Если такого документа у них с собой не будет, обследоваться на COVID-19 они должны в течение трёх календарных дней с момента прибытия.

Сдавать тесты в этот же период потребуют и от вернувшихся в страну россиян.

Те, у кого тест окажется положительным, обязаны самоизолироваться до полного выздоровления.