Сторонники запрещенного ИГ готовили теракты в больницах и школах. Их задержали в Ростове-на-Дону, а главарь предпочел живым не сдаваться

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», — цитирует 13 июля заявление ФСБ ТАСС.

Центр общественных связей ФСБ России рапортует о задержании приверженцев запрещенной в России организации «Исламское государство», которые планировали теракты.

В Азовском районе силовики также решили задержать и главаря группы, на что тот открыл огонь из автомата. После этого он решил свести счеты с жизнью. «Никто из мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», — уточнили в ФСБ.

В ходе обысков у членов ячейки обнаружили оружие, самодельное взрывное устройство и наркотики.

В отношении сторонников ИГ возбудили дела по трем статьям УК РФ: статья 205 («Террористический акт»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).