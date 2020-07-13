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13.07.2020 07:59
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Армения заявила, что Азербайджан продолжил артобстрел на границе

Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций утром 13 июля.

«После двух-трехчасовой паузы, утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ», - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. По ее словам, не исключен рост потерь в азербайджанских ВС.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили РИА Новости, что армянские военные обстреливают село на границе. В свою очередь, Степанян сообщала, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».

В воскресенье, как уточняет агентство, боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.

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Комментарии (2)

hedgehog_
дикие люди. нет что бы референдум провести
hal9000
А армянам лишь бы отмазаться...на самом деле там пьяный азербайджанец прост шел возле границы и выкинул гнилую помидорину..и нечаянно попал в спящего на посту армяна..тот со злости начал стрелять
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